الجنيه يستقر أمام الدولار الأمريكى.. وتحركات طفيفة لبقية العملات الرئيسية

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، رغم المكاسب التي حققتها العملة الأمريكية عالميًا في الأيام الماضية مدعومًا بعودة نشاط قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة، بالإضافة إلى الإعلان عن ارتفاع الاحتياطي النقدي.ولقى الجنيه المصري دعمًا قويًا من إعلان البنك المركزي في النصف الأول من هذا الأسبوع عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 137 مليار دولار مسجلاً 40.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.وسجل الدولار متوسط سعر بين 15.64 جنيه كأدنى سعر للشراء و15.76 جنيه للبيع، وهو نفس معدلاته عند نهاية الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، في حين جرى تداول الدولار في بنوك التجاري الدولي وقطر الوطني وإتش إس بي سي وبلوم مصر وكريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند متوسط سعر 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.وشهدت بقية العملات الدولية الرئيسية تحركات طفيفة، حيث سجل متوسط سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 18.55 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني عند 21.45 جنيه للشراء و21.69 جنيه للبيع.وعلى صعيد العملات العربية.. سجل سعر الدينار الكويتي متوسط سعر 49.05 جنيه للشراء و52.16 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.