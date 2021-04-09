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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مينا مسعود يروج للمتحف الكبير: بعد عظمة موكب المومياوات لا أستطيع الانتظار لرؤية افتتاحه

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:06 م
مينا مسعود
مينا مسعود
وفاء علي
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توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص الشكر إلى الفنان المصري العالمي "مينا مسعود" سفير المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بالخارج، على دعمه للسياحة الوطنية وترويجه للفاعليات السياحية والمزارات الأثرية لمصر عبر منصاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، أعرب مسعود عن انبهاره بما شاهده من احتفال عظيم لموكب نقل المومياوات الملكية في مصر، وقال: "بعد كل هذه العظمة لا أستطيع الانتظار كثيرًا لرؤية فاعليات افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد هو أيضا التزاما مصريا خالصا بالحفاظ على ثقافة وتاريخ هذا الشعب العريق. فالمتحف الكبير أيضًا يؤكد أن مصر هي أعظم البلاد في أفريقيا والعالم".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن المصري بالخارج مُبادر دائمًا وداعم ومساند لوطنه في كل الظروف والمناسبات، مؤكدة أن الفنان مينا مسعود يعتز بجذوره المصرية ويفتخر بحضارة بلاده العريقة ودائما يروج لها عبر منصاته الشخصية في إطار الحفاظ على الهوية والشخصية المصرية، كما فعل خلال زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة في يناير الماضي، ضمن برنامج زيارته لمصر الذي ضم زيارات إلى عدد من المعالم السياحية البارزة.

وكانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم قد دعت أبناء الجاليات المصرية في دول العالم إلى الترويج على نطاق واسع لحفل موكب المومياوات الملكية كحدث وطني تاريخي على كافة المستويات.

وجدير بالذكر أن موكب نقل المومياوات الملكية انطلق في احتفالية مبهرة من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط بالقاهرة، السبت الماضي 3 أبريل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضم الموكب 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس، كما تابعت العديد من الدول هذا الحدث الكبير ونقلته عدة قنوات تليفزيونية عالمية وعربية.

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