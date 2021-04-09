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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«وفد الغربية» يثمن جهود أبو إسماعيل لإنشاء الجامعة التكنولوجية في سمنود

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:03 م
الدكتورة ليلى أبو
الدكتورة ليلى أبو إسماعيل
إسلام نصير
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ثمنت اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية برئاسة المستشار عادل بكار نائب رئيس الحزب والسكرتير العام الدكتور محمد خليفة جهود النائبة الوفدية الدكتورة ليلى أبو إسماعيل لإنشاء الجامعة التكنولوجية في بهبيت الحجارة مركز سمنود، والمقرر أن يضع حجر أساسها غدا السبت، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

يأتي ذلك بحضور وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب والنائب الدكتور هانى سرى الدين نائب رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ وقيادات الحزب واللجنة العامة في الغربية ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمى.

من جانبه؛ أكد المستشار عادل بكار رئيس اللجنة العامة للحزب بالغربية أنه ليس بغريب على النائبة الوفدية الدكتورة ليلى أبواسماعيل كريمة وزير المالية الأسبق أن تكون فى خدمة دائرتها وتسعى لتلبية كافة متطلبات الدائرة بل وتبتكر حلول لمختلف المشاكل بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.

وفى سياق متصل؛ قال الدكتور محمد خليفة سكرتير عام لجنة الغربية، إن حزب الوفد كان ولا زال يعمل للصالح العام من أجل المصلحة العليا للوطن والمواطن.

وأضاف خليفة أنه وفقا لتعليمات المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد فان الحزب بنوابه سواء فى مجلس النواب أوالشيوخ وكافة مؤسساته حريصون كل الحرص على التواجد الفعلى فى الشارع والسعى الدؤب لتوفير حياة كريمة للمواطن بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.

وفى نهاية حديثه للوفد ثمن خليفة جهود النائبة الوفدية الدكتورة ليلى أبواسماعيل لانشاء جامعة تكنولوجية ببهبيت الحجارة بسمنود لتخدم أبناء محافظتى الغربية والدقهلية وتعمل على تدريب وتخريج جيل قادر على مواجهة متطلبات سوق العمل وتطوير الصناعة المصرية من أجل انعاش الاقتصاد الوطنى.

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