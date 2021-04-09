لبنان: تأجيل زيارة حسان دياب إلى العراق لأسباب داخلية

أعلن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، تأجيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، إلى جمهورية العراق، والتي كان من المقرر إجراؤها في وقتٍ لاحق من أبريل الجاري.وأصدر المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم، بيانًا رسميًا جاء في نصه: "تم تأجيل زيارة دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب والوفد اللبناني إلى جمهورية العراق، والتي كان موعدها قد تم تحديده في ١٧ نيسان الجاري من قبل الأشقاء في العراق".وأضاف البيان: "تولت مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية، إبلاغ مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان اليوم، عن طلب تأجيل الموعد، وذلك لأسباب عراقية داخلية".