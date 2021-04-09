بعد نشر «الدستور» قصتها.. محافظ بني سويف يستجيب لحالة طفلة مصابة بشلل رباعى

أصدرت محافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، بيانًا بخصوص ما نشر فى "الدستور" بعنوان طفلة مصابة بشلل رباعى في بنى سويف تحلم بكرسي كهربائي (فيديو) يوم 12 فبراير الماضى.وقالت المحافظة بالإشارة إلى الحالة الإنسانية الخاصة بطفلة 10 سنوات مقيمة بمركز سمسطا وحاجتها إلى كرسي كهربائي متحرك نظرًا لإصابتها بشلل رباعي، والتي كان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد كلف وحدة شئون المرأة وحماية الطفولة ببحث حالتها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى للنظر في إمكانية مساعدة الحالة وتقديم الدعم والرعاية المطلوبين.وأوضحت شيماء كرم رئيس وحدة شئون المرأة وحماية الطفولة حيال تكليف المحافظ في هذا الشأن، أنه تم التوجه لزيارة الحالة بمحل إقامتها بمركز سمسطا، وتبين أن الطفلة لديها إعاقة بيدها اليمنى والتي تعيقها من قيادة الكرسى الكهربائي المتحرك، حيث تم استشارة طبيب أعصاب، وتم توقيع الكشف الطبي عليها بمركز الحياة لاتخاذ اللازم حيال إعاقة يدها، وأنه بعد الانتهاء من عمل التقارير الطبية اللازمة سيتم تحديد نوعية التدخل الطبي لمساعدتها، فيما تم دعم أسرتها بمساعدات غذائية وعينية وفرتها مديرية التضامن الاجتماعي.