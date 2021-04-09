تشييع جنازة الضحية الثالتة بمذبحة فيديمين في الفيوم

شيع المئات من أهالي قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، جنازة الضحية الثالتة زوجة المتهم بمذبحة فيديمين، بمقابر العائلة بالقرية، حيث لقت أنفاسها الأخيرة بمستشفى القصر العيني، وتدعي نسمة سامي.وترجع تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخليةومدير أمن الفيوم إخطارًا من العقيد أسامة ابوالليل مأمور مركز شرطة سنهور يفيد بقتل زوج لنجلة وشقيقة زوجتة وأصابة نجله الثانى وأسرة عائلة زوجته.وعلى الفور انتقل فريق البحث الجنائى بالمديرية وتبين أن المتهم يدعي "عمرو ناصر" 35 عام مقيم بقرية فيديمين قام بإطلاق النيران علي زوجته وأبنائه الإثنين وشقيقة زوجته ووالداتها داخل منزلهم بمنطقة الشيخ سعد، والتي أسفرت بمقتل شقيقة زوجته رحمه سامي أحمد 25 عامًا ونجلة، وإصابة زوجته تدعى "نسمة سامي أحمد 30 عام وإصابة "بدرية رياض" 55 والدة زوجته ونجله الثاني بطلقات نارية استقرت في جسدهم.وذلك أثر مشاجرة نشبت فيما بينهما على خلفية رفض أسرة زوجته بعودتها لمنزله، بعد رفض أهالى زوجتة عودتها إلي مسكنها بصحبة زوجها وأبنائها الأثنين لغضبها وتركها المنزل بسبب تعاطي الزوج للمواد المخدرة ودخوله إلى مصحة لعلاج الأدمان وهروبه من المصحة وعودته للقرية ليستقل فيها مع أسرته بدون علاج مما رفض أهل زوجته عودة زوجته له الابعد إكمال علاجه، ودخل المتهم في حالة هستيريا وقام بإطلاق أعيرة نارية عشوائية علي الجميع وفر هاربا.وقد تم نقل المتوفيين إلى مشرحة الفيوم ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام والحالات الخطيرة إلى أحد مستشفيات القاهرة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة لتولى التحقيقات.