محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف عددا من شوارع حى غرب

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، أعمال رصف عدد من الشوارع المتفرعة من شارع الجلاء البحري بحي غرب شبين الكوم، رافقه المستشار الهندسي للمحافظة، ورئيس حي غرب، حيث تابع المحافظ أعمال فرد السن بالشوارع تمهيدا لأعمال الرصف بها وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المناطق الغير مخططة بنطاق مدينة شبين الكوم بإجمالي تكلفة (310) مليون جنية في ضوء المشروع الذي يموله صندوق تطوير العشوائيات بمدينة شبين الكوم.كما وجه محافظ المنوفية بدراسة تطوير ورفع كفاءة شارع الجلاء البحري باعتباره شارع مهم وحيوي بهدف إحداث سيولة مرورية بالشارع، مشددًا على الشركة المنفذة ببذل المزيد من الجهد والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال خلال أبريل الجارى.كما تضمنت الجولة متابعة أعمال الرصف بشارع جمال عبد الناصر أمام نادى الغزل ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وتركيب الأعمدة الديكورية واستراحات انتظار المواطنين بالإضافة إلى تركيب نجيل صناعي بالجزيرة الوسطى بالشارع لإضفاء مظهرًا جماليًا يليق بالعاصمة، هذا وقد تفقد المحافظ شارع مصنع الغزل تمهيدًا للبدء في تطويره ورفع كفاءته، ووجه رئيس حي غرب برفع كافة المخلفات ونواتج الهدم الموجودة بالشارع فورًا والاهتمام بالمظهر الحضاري والجمالي، كما وجه للمستشار الهندسي بإدراج شارع امتداد شارع صبري أبو علم ضمن خطة الرصف وذلك بعد أن تم الانتهاء من عملية تغطية ترعة الغزل.وخلال جولته التفقدية وجه محافظ المنوفية بسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف لإنشاء محور جديد موازى لطريق شبين الكوم – قويسنا يبدأ من امتداد شارع حضانة الفاروق بحي شرق من أمام المستشفى العسكري وحتى الطريق 840 بطول 4 كم تقريبًا لربط شبين الكوم بطريق سلكا الدبايبة ببركة السبع وذلك بمبلغ (20) مليون جنيه.تأتى تلك الجولة في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية علي رفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطرق بدائرة المحافظة، مشيرًا إلي أن هناك طفرة كبير ة تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية وذلك كون قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.