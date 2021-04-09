كندا: إعطاء 6.93 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أنه تم حتى الآن إعطاء 93ر6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.وأفادت البيانات بأن معدل التطعيم في كندا يقدر بـ 181 و327 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق البلاد تسعة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 15 أسبوعا.ووفقا للبيانات، وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 04ر1 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء إلى 23 ألفا و196 وفاة.ومضى عام وعشرة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.