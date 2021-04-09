قطع المياه عن عدة مناطق بالمنيا غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، عن قطع مياه الشرب عن مناطق أبوفيلو بشرق النيل، وقريتي سوادة ومنشية سوادة، ومبنى الإذاعة والتليفزيون، وفندق القوات المسلحة، غدًا السبت، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرًا.وأفاد بيان صادر عن الشركة بأن الانقطاع سيتم خلال تلك الفترة لإجراء أعمال تطهير للخزان الأرضي بمحطة سلطانة المرشحة.وناشدت الشركة سكان تلك المناطق بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وفي حالة وجود شكاوي أو استفسارات يتم الاتصال على رقم الخط الساخن (125).