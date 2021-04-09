مكتبة مصر الجديدة فى التصفيات النهائية من المشروع الوطنى للقراءة

نجحت مكتبة مصر الجديدة، إحدى مؤسسات جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى، في الوصول إلى التصفيات النهائية من المشروع الوطنى للقراءة الذى انطلق تحت شعار «مصر بألوان المعرفة»، ويهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة التي تمكنهم، من تحصيل المعرفة وتطبيقـها وإنـتاج الجديد منهـا، وصـولًا لمجتـمع يتــعلم ويفـكر ويـبتكر.وهـو مـا يتسق مع رؤيـة مصر 2030، بمشاركة 3 ملايين و500 ألف طالب من مختلف المحافظات، والعديد من مؤسسات المجتمع المدنى. وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة البحث العلمي بالإمارات وفرعها في القاهرة، ويقدم المشروع مجموعة من الجوائز والمكافآت للفائزين، تبلغ مليون جنيه للفائز الأول في كل منافسة.وأشاد الدكتور نبيل حلمى، رئيس جمعية مصر الجديدة بالمشروع انطلاقًا من أهمية القراءة لبناء الحضارة والإنسان، وحرصًا على غرس هذه القيمة في الأجيال القادمة، تقوم جمعية مصر الجديدة ممثلة في مكتبتها بإقامة العديد من المشاريع وورش العمل التي تحض الأطفال والنشء على القراءة، وغرس مفهوم حب القراءة لديهم، وربطه بالحدث الثقافي بشكل مباشر من خلال توطيد علاقته مع المكتبة وإبراز قيمة الكتاب في ذهنه، لتنمية حسه الإبداعي وتوطيد علاقته مع القراءة منذ الصغر.وقالت إيمان مهدى، مدير مكتبة مصر الجديدة، إن وصول المكتبة إلى التصفيات النهائية من المشروع جاء نتيجة لما قدمته وتقدمه المكتبة من مشروعات وبرامج وخدمات لدعم مشروع القراءة... كما تم تقديم خطة مشروع زمنية تضمنت أهم المشروعات والخدمات المدعمة لمشروع القراءة...بالإضافة إلى مساهمة مكتبة مصر الجديدة العامة في مشروعات تزويد الكتب وتأسيس المكتبات وتشغيلها.