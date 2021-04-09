المكسيك: إعطاء 9.68 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء 68ر9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.ويصل متوسط معدل التطعيم في البلاد إلى 364 ألفا و893 جرعة في اليوم.وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك 4ر1 سنة لتطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين.وبدأ التطعيم ضد كورونا في المكسيك حوالي 16 أسبوعا في البلاد.وسجلت المكسيك 27ر2 مليون إصابة مؤكدة بكورونا، و206 آلاف و146وفاة.وسجلت المكسيك أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام واحد و5 أسابيع.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.