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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: القبض على 30 شخصًا يشتبه في انتمائهم للمافيا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:54 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الادعاء العام في إيطاليا، اليوم الجمعة، أن محققين احتجزوا نحو 30 مشتبها في انتمائهم لعصابات المافيا، مما يوجه صفعة قوية لشبكة تهريب المخدرات في جزيرة صقلية.

وقال الادعاء العام إن المشتبه بهم يواجهون اتهامات بالابتزاز والخطف والاعتداء والاتجار غير القانوني في المخدرات، ضمن أمور أخرى.

ويتردد أنه يتم تنسيق بعض أنشطتهم الإجرامية من داخل حانة في بلدة ميسنة الساحلية، بجزية صقلية، شمال شرقي البلاد.

وقال المحققون إن من بين المحتجزين الذين تم أخذهم إلى الحجز أو وضعوا قيد الإقامة الجبرية، زعيم مافيا قضى بالفعل 13 عاما خلف القضبان، ولكنه عاد مجددا إلى المنظمة الإجرامية بعد الإفراج عنه.

كما جرى اعتقال سياسي محلي متهم بدفع حوالي 10 آلاف يورو (11800 دولار) للمافيا مقابل الحصول على أصوات انتخابية، غير أن المحققين قالوا إن المرشح لم يفز في الانتخابات التي جرت في عام 2018.

وتشن السلطات الإيطالية مداهمات واسعة النطاق وعلى نحو منتظم ضد عصابات المافيا.

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