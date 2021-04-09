ضبط سلع منتهية الصلاحية ولحوم مذبوحة خارج المجزر ببني سويف

أشرف اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد ببني سويف، على تنفيذ حملة رقابة تموينية وصحية بمركز ومدينة بني سويف، وذلك ضمن سلسلة الحملات المفاجئة لضبط الأسواق قبل شهر رمضان الكريم، حيث استهدفت الحملة المرور على العديد من منشآت تجارية وتعليمية وأماكن تداول وبيع السلع والمواد الغذائية ومحلات الجزارة، وذلك بالتنسيق بين إدارة الرقابة التموينية والطب البيطري والعلاج الحر بمديرية الصحة وقسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتورمحمد هاني غنيم بتكثيف الجهود لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية من خلال خطة محكمة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، وذلك لضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنينوأسفرت الحملة عن التحفظ على 10كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتحرير محضر في هذا الشأن، كما تم تحرير 7 محاضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، ومحضر لضبط سلع منتهية الصلاحية عبارة عن مستحضرات تجميل، ومحضر غلق لأكاديمية "المركز العلمى للخدمات التعليمية "لإدارتها بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن أسعار الخدمات التعليمية المقدمةوعدم إصدار فواتير وعدم وجود سجل تجارى وبطاقة ضريبية ومزاولةالنشاط بدون ترخيص وتضليل المواطنين بحجة حصولهم على شهادة مزاولة مهنة تمريض،بالإضافة إلى عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.كما تم تحرير محضر لأكاديمية المستقبل لإدارتها بدون ترخيص،وتحرير محضر غلق لأكاديمية وحضانة فانى كيدز، وذلك لعدم الإعلان عن أسعار الخدمات التعليميةالمقدمة وعدم إصدار فواتير وعدم وجود سجل تجارى وبطاقة ضريبية ومزاولة النشاط بدون ترخيص،وانتحال صفة طبيب ومزاولة نشاط طبى داخل المكان (علاج طبيعى + حجامة)، حيث تم التحفظ على إبر صينية وكاسات حجامة "بمعرفة "إدارة العلاج الحر" وأجهزة علاج طبيعى وجهاز ضغط وسماعة طبية داخل المنشأة وتم تشميع المكان.وتحررت المحاضر اللازمة، وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.