بعدما أبهر شعرها العالم.. مصور يعيد إحياء الملكة «تي» بالفوتوشوب

ملوك الفراعنة، والإنبهار بموكب نقل المومياوات، كان هو الحدث الأكبر، ومحط أنظار العالم خلال الأيام الماضية، ومن بين الملوك والملكات كانت الملكة «تي» هي حديث موقع التواصل الإجتماعي وذلك بسبب خصلات شعرها التي لم تتأثر بمرور آلاف السنين، وهو ما دفع مصور سكندري بإعادة الملكة للحياه من خلال تقنية الرسم بالفوتوشوب.يقول أحمد إبراهيم، 24 عامًا، مصور، ودرس بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، إن هدفه ليس تنفيذ جلسات تصوير عادية، ولكن بأسلوبه الخاص، وهو ما نفذه بعد حدث موكب المومياوات التي اذهل العالم كله، بإعادة إحياء هيئة الملكة «تي».وأضاف لـ« الدستور»: «بعد ما شوفت موكب المومياوات حبيت اشارك بحاجه من تصويري للمناسبه دي فكان كل هدفي أن ممكن من أداه الفوتوشوب البسيطه اني اطلع حاجه حلوه بأقل التكاليف»، متابعًا أنه كان قد نفذ من قبل فوتو سيشن المومياء.وأوضح أنه منذ فترة طويلة احترف الرسم بتنقنيه فن التسييح، وفرش الباستل بالفوتوشوب، وبعد الحديث عن موكب نقل المومياوات بدأت تنفيذ بعض بعض الصور الخاصة بالحضارة الفرعونية، فبدأت الملكة نفرتيتي بملامح الفنانه سوسن بدر، وبعض الملوك والآلهة.وعن تصميم صورة الملكة «تي»، أوضح أن بعد الحديث عن الملكة، وجمال شعرها، اردت أن اعيد هيئتها للخياه بتصوري الخاص، فكان التركيز على لون الجبهة، واخترت أن يكون لونها أسمر داكن لامع لان هناك توضيح أنها بالفعل كانت سمراء واخترت الملامح، وبنفس مواصفات الجسم، وبدأت ارسم على مومياء الملكه «تي».وتابع استخدمت فرش التسييح لتلميع الجلد، وقصدت أن أخفي اليد، عكس ظهورها في المومياء المحنطة لتظهر على قيد الحياه وكأنها في جلسة مساج، وبنفس الهيئة والشعر وقرب الملامح، مشيرًا إلى أن التصميم نال إعجاب الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتم مشاركته من العديد من الصفحات بعد نشره مباشرة.وأشار إلى أنه تاثرًا بالحضارة الفرعونية، وما تم في موكب نقل المومياوات، قام بتنفيذ عدة تصاميم خاصة بالفراعنة، ولكن ممزوجة بخيال وتساؤلات وتم تنفيذ ذلك من خلال الصور وهي: لو كانوا الفراعنة قاموا بالتحنيط تحت المياه، صرخات الموت، ماذا لو كانوا تواجدوا في الإسكندرية وغيرها من التصميمات التي كان للخيال دور كبير بها.