فحص 7266 طفلًا حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فحص 7266 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر مارس الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 7266 طفلًا حديث الولادة خلال شهر مارس الماضي، وذلك بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.من جانبه أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلي أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.