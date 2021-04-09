فحص 7266 طفلًا حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات
الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:45 م
المنيا ـ على حسينطباعة
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فحص 7266 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر مارس الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 7266 طفلًا حديث الولادة خلال شهر مارس الماضي، وذلك بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلي أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.
وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 7266 طفلًا حديث الولادة خلال شهر مارس الماضي، وذلك بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلي أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.