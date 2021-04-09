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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تعليم «القومي للمرأة» يناقش مقترحا حول صعوبات التعلم عند الأطفال

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:43 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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عقدت لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتور أحمد زايد مقرر اللجنة اجتماعها الدورى بمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أكد الدكتور أحمد زايد أن الاجتماع ناقش المقترح المقدم من المركز المصري الكندي لنظم المعرفة ECCKS حول صعوبات التعلم عند الاطفال وخاصة صعوبات القراءة في مراحل عمرية مبكرة من خلال برنامح تربوي علمي يساهم في حصر عدد الاطفال الذين يواجهون هذه المشكلة.

وأوضح مدير المركز ان التجربة تم تطبيقها في بعض مدارس القاهرة والاسكندرية بالتعاون مع بعض المؤسسات مثل مكتبة الاسكندرية وجامعة الاسكندرية وتم الوصول الي عدد ٩٠٠٠ طفل.

وتم الاتفاق من خلال المناقشات علي إعداد ورقة توضح دور وحول خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة اتفق أعضاء اللجنة على اعداد ورشة عمل بتقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة  الصعوبات التي تواجه الامهات ومدرسات المدارس في ظل التعليم عن بعد مع جائحة كورونا والخروج بورقة عمل ونقاط محددة يتولى المجلس تقديمها للسيد وزير التربية والتعليم.

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