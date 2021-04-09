انطلاق مشروع تشغيل الفتيات فى مبادرات العناية بالصحة الإنجابية بالمنيا

أطلقت جمعية أيادينا للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا إشارة البدء لتنفيذ مشروع تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بالصحة الإنجابية الممول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك خلال ندوة موسعة بقرية قلندول بمركز ملوى بمحافظة المنيا.وقالت مارية نعيم رئيس مجلس إدارة جمعية أيادينا للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا إن المشروع يهدف الى تشغيل وتوفير فرص عمل للفتيات فى مبادرات العناية بالصحة الانجابية للمرأة المصرية مما يعود بالإيجاب على الفتيات العاملات بالمشروع كذلك المساهمة فى الارتقاء بصحة الام والطفل فى المجتمعات المستهدفة.وأشارت إلى أن المشروع يوفر 47 فرصة عمل للفتيات على مدار 18 شهرا وذلك بقريتى قلندول والمحرص بمركز ملوى ويشمل المشروع القيام بعدد من الزيارات المنزلية للمساهمة في رفع الوعي الصحي للمجتمعات المستهدفة في مجال صحة الأم والطفل بالإضافة لتقديم الخدمات الصحية المختلفة الام والاطفال خاصة الأطفال حديثى الولادة بالإضافة لتنظيم الندوات التثقيفية المختلفة.وخلال الندوة تحدث الدكتور شنطورى بيومى مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمنيا سابقا عن اهمية ودور المجتمع المدني فى المشاركة بمثل تلك المشروعات التى تهتم بالمرأة المصرية خاصة فى صعيد مصر وتصحح بعض المفاهيم الخاطئة الخاصة بالصحة الإنجابية، مؤكدا أن بعض الموروثات الخاطئة ساهمت فى العديد من الأضرار على المراة والطفل خاصة فى صعيد مصر.شارك فى الندوة كلا من صالح خيرى رئيس الوحدة المحلية لقرية قلندول والشيخ محمد عشيرى ممثلا عن إدارة أوقاف ملوى بالاضافة لعدد من اهالى قرية قلندول والقيادات الشعبية بها.