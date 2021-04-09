«جو حطاب» و«بسنت نور الدين» في زيارة لمعالم بورسعيد السياحية (صور)

أعلنت هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، اليوم الجمعة، أنه تم استقبال اليوتيوبر الأردني الشهير "جو حطاب" والذي اشتهر بقناته عن السفر والرحلات لدول العالم المختلفة، والمرشدة السياحية والبلوجر الشهيرة "بسنت نور الدين"، وذلك خلال زيارتهما لمحافظة بورسعيد للمرة الأولى.يأتي ذلك في إطار حرص هيئة تنشيط السياحة للترويج السياحي للمحافظة، ومحافظات مصر المختلفة، من خلال استضافة عدد من المؤثرين وصناع المحتوي الرقمى للترويج للمقاصد السياحية المصرية، واستخدام أدوات حديثة للتسويق السياحي عبر قنواتهم ومواقعم وصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.استقبلت سماح الليثى مدير مكاتب هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد ضيوف المدينة، وشملت الجولة زيارة: ( المسجد العباسي - كنيسة سانت اوجينى - الفنار القديم وقاعدة تمثال ديليسبس - المعدية ومشاهدة مبنى هيئة قناة السويس وطيور النورس بالقناة - وجبال الملح ببورفؤاد ومشاهدة بحيرة طيور الفلامنجو -- وفيلات الهيئة ببورفؤاد وإستراحة الرئيس الراحل أنور السادات )، وذلك بالتنسيق معمفتشي الأثار، وتم استقبالهما بمكتب هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، والتقاط بعض الصور التذكارية وتقديم مجموعة من النشرات السياحية عن بورسعيد والمحافظات الاخرى مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة.من جانبهما؛ أعلنا جو حطاب وبسنت نور الدين، عن سعادتهما البالغة وإعجابهم الشديد وانبهارهما ببورسعيد، وأكدا أنها كانت زيارة ممتعة، ووجها الدعوة لشعوب العالم بزيارة مصر ومدينة بورسعيد.