رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«جو حطاب» و«بسنت نور الدين» في زيارة لمعالم بورسعيد السياحية (صور)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:33 م
زيارة لمعالم بورسعيد
زيارة لمعالم بورسعيد السياحية
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
أعلنت هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، اليوم الجمعة، أنه تم استقبال اليوتيوبر الأردني الشهير "جو حطاب" والذي اشتهر بقناته عن السفر والرحلات لدول العالم المختلفة، والمرشدة السياحية والبلوجر الشهيرة "بسنت نور الدين"، وذلك خلال زيارتهما لمحافظة بورسعيد للمرة الأولى.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة تنشيط السياحة للترويج السياحي للمحافظة، ومحافظات مصر المختلفة، من خلال استضافة عدد من المؤثرين وصناع المحتوي الرقمى للترويج للمقاصد السياحية المصرية، واستخدام أدوات حديثة للتسويق السياحي عبر قنواتهم ومواقعم وصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

استقبلت سماح الليثى مدير مكاتب هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد ضيوف المدينة، وشملت الجولة زيارة: ( المسجد العباسي - كنيسة سانت اوجينى - الفنار القديم وقاعدة تمثال ديليسبس - المعدية ومشاهدة مبنى هيئة قناة السويس وطيور النورس بالقناة - وجبال الملح ببورفؤاد ومشاهدة بحيرة طيور الفلامنجو -- وفيلات الهيئة ببورفؤاد وإستراحة الرئيس الراحل أنور السادات )، وذلك بالتنسيق معمفتشي الأثار، وتم استقبالهما بمكتب هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، والتقاط بعض الصور التذكارية وتقديم مجموعة من النشرات السياحية عن بورسعيد والمحافظات الاخرى مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة.

من جانبهما؛ أعلنا جو حطاب وبسنت نور الدين، عن سعادتهما البالغة وإعجابهم الشديد وانبهارهما ببورسعيد، وأكدا أنها كانت زيارة ممتعة، ووجها الدعوة لشعوب العالم بزيارة مصر ومدينة بورسعيد.

موضوعات متعلقة

«الإفتاء» تستطلع هلال رمضان فى احتفال رسمى وشعبى الأحد

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب


الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه منفلوط المرشحة ضمن تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
السهولة والصعوبة
بسنت حسن
القومية المصرية
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
المزيد

الثقافة

مكتبة مصر الجديدة فى التصفيات النهائية من المشروع الوطنى للقراءة

مثقفون في ختام «مئوية عكاشة»: عالم موسوعي يصعب تصنيفه

فى ذكرى فؤاد خليل..«ستمونى» صانع البهجة الذى مات كمدا

الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية