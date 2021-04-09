رئيس جامعة سوهاج يشدد على تطبيق أعلى درجات الرقابة في إعداد طعام المدن

تابع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مساء اليوم الجمعة، أقسام المطبخ المركزي للتأكد من سلامة كافة مراحل إعداد الطعام المقدم للطلبة والطالبات بالمدن الجامعية.وخلال الجولة التفقدية المفاجئة لرئيس الجامعة، بصحبة الدكتور مصطفي عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب اشرف القاضى القائم بعمل أمين عام الجامعة، شدد عزيز على تطبيق الجودة الرقابية على أعلى مستوى، خلال مراحل إعداد الوجبات، والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم، ومراجعة إجراءات التوريد، وكذلك مراجعة تواريخ إنتاج وانتهاء صلاحية المواد الغذائية المحفوظة والمعدة للاستخدام.