المركزي السوداني: قرار توحيد سعر الصرف حقق نجاحا فاق التوقعات

أكد محمد أحمد البشري نائب محافظ بنك السودان المركزي، أن قرار توحيد سعر صرف الجنيه السوداني، الذي بدأ تطبيقه منذ شهر فبرايرالماضي حقق نجاحا كبيرا فاق التوقعات.وقال البشري، في كلمة خلال ورشة "اندماج المصارف والمؤسسات المالية السودانية مع النظام المصرفي العالمي"، "رغم تعافي سعر الصرف، إلا أن هناك تحديات تواجه العمل، منها ضعف استيعاب الصرافات والبنوك للجمهور"، لافتا إلى أن هناك حلولا جارية مع بعض الجهات للحد من قلة نوافذ الصرف.ودعا الجهات المختصة إلى وضع خطة للاستفادة من إندماج السودان في الاقتصاد العالمي، وذلك عبر سياسات وتشريعات جديدة تواكب المرحلة الجديدة والانفتاح العالمي، حتى لا نعود مرة أخرى للوراء.وأضاف أن البنك المركزي وضع خطة هذا العام لمواكبة التحولات والمطالب التي تواكب اندماج السودان في التجارة الخارجية والعمل والاستفادة من البرامج التي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.وأقر نائب محافظ بنك السودان المركزي، بأن مشكلات التضخم وسعر الصرف تعتبر مسئولية البنك المركزي، داعيا الجهات ذات الصلة إلى البدء في اتخاذ الإجراءات والاستفادة من برنامج إعفاء ديون السودان التي وصلت إلى ٦٠ مليار دولار، حتى نصل في شهر مايو المقبل إلى ما يقرب من ٨ إلى ١٠ مليارات دولار.