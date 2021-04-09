المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية إلى 21 مايو المقبل

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن تمديد قرار تعليق الرحلات الجوية إلى 21 مايو المقبل؛ وذلك بناء على قرار الحكومة المغربية في إطار مواجهة فيروس "كورونا".وأضافت الخطوط المغربية- عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- أن الدول المعنية باستمرار تعليق الرحلات هي: (فرنسا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، الجزائر، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا كوناكري، مالي، غانا).