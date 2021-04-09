رئيس مياه القناة: صيانة محطتى أبوصوير والرياح استعدادًا لفصل الصيف

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، عن صيانة محطة مياه أبوصوير، والرياح التابعة لمدينة القنطرة غرب، وذلك استعدادا لفصل الصيف، لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وإيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف من أجل صحة كل مواطن، بالقطاعات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، بأنه تابع أعمال الصيانة التي تتم بمحطة مياه ابوصوير بقدرة تصميمية 30 لتر ث\، ومحطة مياه الرياح بقدرة تصميمية 60 لتر ث\، والتي تتم تحت إشراف خالد اللفطى مدير محطات قطاع المياه، وتشمل صيانة جميع الطلمبات، والوسط الترشيحى، ودهان المحطات، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات، وغسيل وتطهير خزان المياه، وغسيل ونظافة حاويات المحطة، والترسيب والفلاتر، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ خطة الشركة التى تستهدف تقديم خدمه متميزة فى مجال مياه الشرب للمواطنين.وأكد رئيس مياه القناة، على ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة لعمل التحليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) يوميًا على مدى الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب على مستوى محافظات القناة، الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.