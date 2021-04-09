إحباط تهريب منظار وأسلحة بجمارك نويبع

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك من ضبط محاولتى تهريب لمنظار وعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من الملابس الجاهزة بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الاتصالات رقم 10لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.وبناءً على الإخبارية المقدمة من السيد أبو خضير مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى وفايز عبد الحميد مدير إدارة تفتيش الركاب بالاشتباه في السائق س. ا. س قائد أحد السيارات الفارغة القادمة علي العبارة سيناء القادمة من الأردن، وكذا الأمتعة الشخصية الخاصة بأحد الركاب القادمين على نفس العبارة.وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة والأمتعة الشخصية للراكب من أحمد حسن ومحمود مصطفي مأمور الحركة ومحمد حجازي بمكافحة التهرب الجمركي ومحمد الأهل بالأمن الجمركي، فتبين وجود 17 خنجر ومطواة منشأ أجنبى و64 صندوق ذخيرة فارغ منشأ أجنبى ومنظار و2 عدسة و490 قطعة ملابس جاهزة وأحذية جديدة ومتنوعة مخبأة بالسيارة وداخل الأمتعة الشخصية للراكب.وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 57 ألفا و558 جنيها.قرر حمدى الشعراوي مدير عام جمرك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 9 و10 لسنة 2021.