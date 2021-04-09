رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب منظار وأسلحة بجمارك نويبع

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:14 م
إحباط تهريب منظار
إحباط تهريب منظار وعدد من الأسلحة البيضاء
راندا التوني
طباعة
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك من ضبط محاولتى تهريب لمنظار وعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من الملابس الجاهزة بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الاتصالات رقم 10لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءً على الإخبارية المقدمة من السيد أبو خضير مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى وفايز عبد الحميد مدير إدارة تفتيش الركاب بالاشتباه في السائق س. ا. س قائد أحد السيارات الفارغة القادمة علي العبارة سيناء القادمة من الأردن، وكذا الأمتعة الشخصية الخاصة بأحد الركاب القادمين على نفس العبارة.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة والأمتعة الشخصية للراكب من أحمد حسن ومحمود مصطفي مأمور الحركة ومحمد حجازي بمكافحة التهرب الجمركي ومحمد الأهل بالأمن الجمركي، فتبين وجود 17 خنجر ومطواة منشأ أجنبى و64 صندوق ذخيرة فارغ منشأ أجنبى ومنظار و2 عدسة و490 قطعة ملابس جاهزة وأحذية جديدة ومتنوعة مخبأة بالسيارة وداخل الأمتعة الشخصية للراكب.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 57 ألفا و558 جنيها.

قرر حمدى الشعراوي مدير عام جمرك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 9 و10 لسنة 2021.

موضوعات متعلقة

وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى ينعى الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021


الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه منفلوط المرشحة ضمن تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

«الأرصاد»: طقس الغد لطيف في القاهرة الكبرى ومائل للبرودة بالسواحل الشمالية

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
السهولة والصعوبة
بسنت حسن
القومية المصرية
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
المزيد

الثقافة

فى ذكرى فؤاد خليل..«ستمونى» صانع البهجة الذى مات كمدا

الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية

الأحد.. حفل إطلاق كتاب «يهود مصر القديمة» بفيلا إبداع بالدقى

ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية ببيت شعر الأقصر