«الاختيار 2 والطاووس وولاد ناس».. عزوز عادل بـ 3 وجوه في رمضان

يشارك الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في السباق الرمضاني المقبل من خلال ثلاث أعمال دفعة واحدة.العمل الأول الذي يشارك فيه عزوز عادل هو الطاووس بطولة الفنان جمال سليمان وسهر الصايغ وآخرون حيث يقدم في العمل شخصية مراد؛ بينما يشارك أيضا في مسلسل الاختيار الجزء الثاني والذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز والفنان احمد مكي حيث يقدم عزوز فيه شخصية "سليمان" أحد المنضمين إلي الجماعات التكفيرية.أما عن آخر الأعمال التي يشارك فيها عزوز عادل فهو مسلسل ولاد ناس والذي يظهر فيها بشخصية مختلفة عن الشخصيات التي يشارك بها في السباق الرمضاني حيث يقدم شخصية "محروس" وهي المشاهد التي تجمعه مع كافة نجوم وابطال المسلسل.