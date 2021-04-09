افتتاح 8 مساجد بعد تجديدها في سوهاج

أعلن الشيخ علي طيفور، وكيل وزارة الأوقاف في سوهاج، افتتاح 8 مساجد، فى 6 مراكز على مستوى المحافظة، اليوم الجمعة، بتمويل من الوزارة بالإضافة إلى الجهود الذاتية.وأشار وكيل وزارة الأوقاف في سوهاج، إلى أن المساجد التى افتتحت هي (الشيخ ذكري بنجع حمد - الحاج عبد المقصود عبدالعزيز بقرية الصوالح دائرة مركز طهطا - مسجد الشاذلي بجزيرة طما - مسجد الكبير بقرية البلابيش بمركز دار السلام - الرحمن بقرية القراقرة - الشيخ منصور بقرية إدفا دائرة مركز سوهاج - مسجد الحاج حسن بمركز العسيرات - مسجد الروضة بقرية أولاد سلامة بمركز المنشأة).