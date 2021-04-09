تامر عاشور يغنى تتر مسلسل «ولاد ناس»

انتهى المطرب تامر عاشور من تسجيل تتر مسلسل "ولاد ناس" باستديو الصوت الخاص بالموزع الموسيقى الكبير طارق مدكور، ويعرض المسلسل داخل السباق الدرامي الرمضاني المقبل على شاشة ٥ قنوات مصرية, بالإضافة لقناة خليجية ومنصة فيو، وأغنية تتر المسلسل كلمات دعاء عبدالوهاب، ألحان تامر عاشور، توزيع طارق مدكور الذي يعود لتوزيع تترات المسلسلات بعد غياب طويل عن تقديم تترات أعمال درامية.ويواصل فريق عمل المسلسل تصوير الأحداث، حيث يستمر التصوير في شوارع التجمع الخامس لمدة ٣ أيام، ثم يعودوا لتصوير المشاهد الداخلية.مسلسل "ولاد ناس" من إنتاج "سكوير ميديا" للمنتجين منى قطب وإبراهيم حمودة، وتأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي، وآخرين.