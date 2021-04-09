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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

العودة بعد غياب.. لماذا تتصدر نيللي ترند «جوجل»؟

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:05 م
الفنانة نيللي
الفنانة نيللي
نوران إمام
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تصدر اسم الفنانة الجميلة الفنانة نيللي قائمة الأكثر تداولًا عبر الموقع الشهير "جوجل"، في الساعات الأخيرة، عقب لقائها مساء أمس الخميس ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على فضائية "dmc".

وقالت نيللى إن صلاح جاهين كتب لها عددًا من الفوازير ومنها "الخاطبة" و"عروستي"، وكان يتميز بالتواضع، مشيرة إلى أنه هو الذى عرض نفسه يعمل الفوازير، مضيفة: "وكان ييجى البلاتوه سرحان" وكشفت نيللي عن سر رشاقتها وجمالها، قالت: "أنا على طول متفائلة وحاسة برضا كبير وذلك يؤدى للسعادة، والكلام الحلو يأثر فيا أوى".

وأكدت أن الفن موجود في عروقها وتفتخر بكل حاجة عملتها وهى صغيرة، خاصة أنها بدأت العمل في التمثيل وهى في سن الثالثة من عمرها، كما رشحت الفنانة دنيا سمير غانم لتقديم الفوازير فى الجيل الحالى، مؤكدة أنها الأنسب من نجمات جيلها.

وأضافت نيللي أنها تتذكر أيام تقديمها لفوازير رمضان كانت تصور لآخر أيام رمضان وقبلها تجرى بروفات حوالى 6 شهور. وأشارت إنها أنها في موسم رمضان تتابع جيدا الأعمال الدرامية وطول الشهور الأخرى تتابع البرامج الحوارية، وفى مشهد كوميدى قرأت الفنانة نيللى الفنجان للإعلامى رامى رضوان في الحلقة مثلما فعلت سابقا للعندليب عبدالحليم حافظ في برنامج مع الفنان سمير صبرى، معلقة: "مش بعرف كنت بضحك".

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