انخفاض في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الجمعة، ستشهد البلاد مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، بعد أن شهدت البلاد خلال الايام الماضية موجة حارة، على أثرها سجلت درجة الحرارة العظمي في القاهرة ٣٤ درجة.ولفت "شاهين"، في تصريحات اليوم، إلى أن هناك رياح على شمال البلاد تزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما يصل ارتفاع الموج على مسطح البحر المتوسط إلى ٤ أمتار، مشيرًا إلى احتمالية تساقط أمطار خفيفة على السواحل الغربية والشمالية الغربية، على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد، واضطراب الملاحة البحرية بالبحرين المتوسط والأحمر.وأشار إلى أنه سيسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح نشطة، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة، بينما يكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري ليلا ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ليلا، لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وكشف أنه من المتوقع أن تبلغ أعلى درجة حرارة في مصر على أبوسمبل وادفو وأسوان حيث تبلغ 35 درجة بينما تكون أقل درجة على طنطا حيث تبلغ 12 درجات مئوية.وعن حالة الطقس غدًا السبت، أكد "شاهين" على استمرار الموجة الباردة على أنحاء الجمهورية وأن الطقس سيكون باردا خلال فترة الليل على شمال البلاد حتى محافظات شمال الصعيد، بينما يكون لطيف على جنوب الصعيد خلال فترة الليل ومعتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وبارد على السواحل الشمالية بينما سيكون نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.وأوضح أنه يوجد فرص تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة 20% ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد، بالإضافة لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.ونوه بأن الأحد، سيشهد نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح 8070 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 4 إلى 6 متر.ونصح "شاهين" المواطنين بعدم تخفيف الملابس لتفادي الإصابة بنزلات شعبية، موضحًا أنه في حالة تطرأ أي تغيرات مناخية ستعلن عنها فورًا هيئة الأرصاد الجوية.