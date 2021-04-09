«عايز أتجوز» أحدث عروض «اللوكاندة» على dmc.. الليلة

تعرض قناة dmc اليوم الجمعة أحدث عروض مسرحية "اللوكاندة" للفنان أشرف عبد الباقي بعنوان "عايز اتجوز"، وذلك في تمام الساعة الثامنة."اللوكاندة" بطولة أشرف عبدالباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور، أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عزالدين، أغنية التتر هشام عباس وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبدالباقي، منتج فني فتحي إسماعيل وإشراف عام عمرو كمال.