عاهل البحرين يُعزي الملكة إليزابيث في الأمير فيليب

بعث عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، برقية عزاء إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال أيرلندا، في وفاة زوجها الأمير فيليب.وأعرب عاهل البحرين في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملكة إليزابيث، والشعب البريطاني، مشيدًا بجهود الأمير الراحل وإسهاماته في خدمة المملكة المتحدة وشعبها.وأعلن قصر باكنجهام بالمملكة المتحدة، في وقت سابق اليوم، وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، في قلعة وندسور، عن عمر ناهز 99 عامًا.وجاء في بيان صادر عن قصر باكنجهام: "ببالغ الأسى، تٌعلن جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب، صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق أدنبرة".وتزوج الأمير فيليب من الأميرة إليزابيث في عام 1947، قبل خمس سنوات من اعتلائها العرش، وكانت أطول زيجة ملكية في التاريخ البريطاني.