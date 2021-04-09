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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الليلة.. آخر عروض «غفير فى بيتى» على «mbc مصر»

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:16 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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تقدم اليوم الجمعة، قناة "mbc مصر" آخر عروض مسرح مصر على شاشتها بعنوان "غفير في بيتي" حيث يعتبر اليوم آخر جمعة قبل الشهر الكريم ليحصل على إجازة طوال هذا الشهر ويستأنف تقديمه بعده.

مسرحية "غفير في بيتى"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول شاب يتقدم لخطبة فتاة وهو لا يمتلك أي شىء، وفي الوقت ذاته يحاول بعض اللصوص الاختباء فى شقة خطيبته، مما يسبب الكثير من المشاكل فى إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية، بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي، مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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