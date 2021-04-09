تايوان تعلن رصد 11 طائرة صينية فى منطقة دفاعها

قالت وزارة الدفاع في تايوان إن 11 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها اليوم الجمعة، ومن بينها ثماني مقاتلات حربية.وتشكو تايوان التي تطالب الصين بالسيادة عليها، من المهام المتكررة التي تنفذها القوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة، والتي تتركز في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة دفاعها الجوي قريبًا من جزر براتاس التى تسيطر عليها تايوان.