موسكو تعلن عن تقدم في مشاورات فيينا حول نووى إيران

أعلنت روسيا أن اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة باتفاق إيران النووي أبدت ارتياحها إزاء تقدم أولي أحرزه الخبراء العاملون في فيينا في مسعى لإحياء الصفقة.وقال مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في تويتر اليوم الجمعة، إن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة في العاصمة النمساوية في فيينا قد اختتم.وتابع أوليانوف "استعرضت أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة نتائج العمل الذي أداه الخبراء خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وأعربت عن ارتياحها إزاء التقدم الأولي الذي تم إنجازه".وأفاد أوليانوف بأن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعا جديدا الأسبوع المقبل في مسعى لتعزيز الزخم الإيجابي هذا.