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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تطلق مبادرة «قرية بلا إدمان» للتوعية بأضرار المخدرات 

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:52 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن إطلاق مبادرة  لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات في القرى بالمحافظات المختلفة "قرية بلا إدمان"، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية،إضافة إلى توفير خدمات  المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية مجانا‪ ‬وفى سرية تامة.

وأكدت "القباج " انه يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني  هذه القرى، وخاصة الشباب والمراهقين،ويتم التدريب الشباب  على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على  التواصل المباشر مع الأسر  في القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب  للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما يتم تنفيذ زيارات منزلية  للأهالي لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويتم تقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن التابع للصندوق‪.‬

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المبادرة تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي، لافتا إلى أن هذه المبادرة تتضمن القرى بالمحافظات المختلفة، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج  لرفع وعى جميع طلاب مدارس هذه القرى بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات بجانب توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية  بأضرار الأدمان في هذه القرى ضمن مبادرة " مصلحتك " كذلك السائقين والحرفيين بأنشطة تتماشى مع الفئات المختلفة من أجل الوقاية من المخدرات.

وأضاف " عثمان "  انه تم بدء تنفيذ المبادرة في العديد من القرى بالمحافظات المختلفة ومنها  محافظة المنيا " أبيوها، شرارة، بنى موسى، منسافيس ،الفقيعى، ‪ ‬كوم المحرص، أبو قرقاص البلد، أتليدم "  وفى محافظة أسيوط  تم التنفيذ في  مركز ساحل سليم "  العونه، الغريب،مطمر، الشامية  "،وفى محافظة سوهاج  تم تنفيذ المبادرة  في قرى مراكز طهطا دار السلام وأخميم"  وفى محافظة المنوفية " قرية الحواصلى، وفى محافظة البحيرة  في قرية  " زاوية صقر بمركز أبو المطامير " وإن إجمالي عدد القرى التى تم تنفيذ البرامج التوعية بها بلغت  25 قرية حتى الآن، وتم تنفيذ أكثر من 150 " نشاط متنوع بمشاركة المتطوعين لدى الصندوق من أبناء هذه القرى بعد تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البرامج التوعوية تحت إشراف الصندوق  .
 
وأشار "عثمان" الى انه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب هذه القرى،كما سيتم إطلاق دوري رياضي بين الشباب  تحت شعار  "أنت أقوي من المخدرات"،كذلك التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات  بجانب تنفيذ زيارات منزلية  تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

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