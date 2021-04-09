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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرى» تطور نادي أبوالفدا وقناطر الدلتا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:48 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تستمر وزارة الموارد المائية والري، في تنفيذ خطة تطوير كافة الحدائق العامة والمتنزهات التابعة لها بالمحافظات، ومنها نادي الرى بالزمالك وقناطر الدلتا، لتكون متنفسا للمواطنين.

يأتي ذلك إطار خطة تطوير كافة الحدائق، بالإضافة إلى مراجعة جميع مراحل التطوير الجارية، وتطوير المبانى الإدارية والوقوف على أعمال تصنيع مهمات التطوير التي تتم ذاتيا، ومراجعة التصميمات النهائية لمحلات سور حديقة النيل التي سيبدأ العمل بها قريبًا.

تفقد المهندس شحتة إبراهيم عبد الفتاح رئيس مصلحة الري الأعمال الجاري تنفيذها بنادي الري بأبو الفدا تمهيدا لافتتاحه، وذلك عقب تنفيذ خطة متكاملة للتطوير.

وواصلت الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا، الجمعة، أعمال تطوير حديقه البحيرة من تركيب بردورات وتركيب مشايات انترلوك ومشايات زلطية، وتركيب أسقف برجولات، وتسويات للأرض وزراعة حديات حول المشايات والأشجار النادرة، بالإضافة إلى أعمال النظافة وترتيب مخازن وورش الاداره ونقل المخلفات، وتصنيع بوابات حديديه لمداخل الحدائق، وصيانه الشبكه الكهربائيه وصيانه وأعاده تأهيل للمنشآت والمباني.

وبدأت وزارة الري خطة التطوير بمختلف الحدائق طوال الفترة الماضية بجهود ذاتية، من جانب العاملين والاستشاريين بالوزارة حيث تم إجراء أعمال الصيانة للحدائق، وأصبحت مجموعة منها جاهزة لاستقبال الزائرين عند إتخاذ قرار بإعادة فتح الحدائق بكامل طاقتها.

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