نقل وليد منصور إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة

أصيب المنتج وليد منصور صباح اليوم بارتفاع مفاجئ في الضغط وآلام حادة بالمعدة وتم حجزه في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، ويقوم حاليا بإجراء تحاليل وفحوصات لمعرفة سبب الوعكة الصحية الشديدة التي حدثت له.وفي سياق آخر، يعكف وليد حاليا على استكمال تصوير فيلم "أهل الكهف" الذي يتولي إنتاجه أيضا، حيث يصور فريق العمل في إحدى الاستوديوهات بمنطقة الهرم، ومن المقرر أن يسافروا للمغرب خلال الفترة المقبلة لاستكمال التصوير هناك.ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية، نظرًا لكم النجوم الذي يشارك واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد على أعلى مستوى، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل 2021.وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفي، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم وصبري فواز، هاجر احمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.