مثقفون في ختام «مئوية عكاشة»: عالم موسوعي يصعب تصنيفه

اختتم المجلس الأعلى للثقافة مؤتمر (ثروت عكاشة فارس الثقافة المصرية)؛ الذى انطلقت فعالياته صباح الأربعاء الماضى، وامتدت جلساته على مدار يومين، ضمن احتفاء وزارة الثقافة بمرور مائة عام على مولد المفكر الرائد الراحل.تضمن اليوم الختامى للمؤتمر مناقشة عدة محاور على مدار جلستين، تمحورتا حول المسيرة الثقافية الحافلة للمفكر ثروت عكاشة؛ وحملت الجلسة عنوان: (ثروت عكاشة وحماية الآثار المصرية)، وتحدث فيها كل من: الدكتور راضى محمد جودة، وتناول موضوع: (ثروت عكاشة وإنقاذ آثار النوبة)، والدكتورة علا العجيزى، وتناولت موضوع: (دور ثروت عكاشة فى إنقاذ معابد النوبة)، والدكتورة فايزة هيكل، وتناولت موضوع: "ثروت عكاشة ودوره الجوهرى فى إنقاذ آثار النوبة من خلال التعاون مع اليونسكو)، والدكتور محمود أحمد إمام، وتناول موضوع: (إسهامات ثروت عكاشة فى ملف إنقاذ آثار النوبة).أما الجلسة الثانية؛ جاءت تحت عنوان: (ثروت عكاشة فى الأدب والترجمة)، أدارها الدكتور محمد حمدى إبراهيم عقب اعتذار الدكتورة مكارم التى حالت ظروف مرضية عن حضورها، وتناول الدكتور محمد حمدى إبراهيم موضوع: (ترجمات ثروث عكاشة عن الترجمة اللاتينية لقصيدة مسخ الكائنات)، وتحدث الدكتور أحمد درويش حول موضوع: (ثروت عكاشة وتشكيل الحركة الثقافية في مصر: الأدب نموذجًا)، أما الدكتور حسين محمود فتناول موضوع: (فن الترجمة وترجمة الفن عند ثروت عكاشة)، والدكتورة سهير عثمان تناولت موضوع: (أبرز المؤلفات المترجمة لثروت عكاشة وتأثيرها على الأجيال أكاديميا)، ومحمود محمد مكى: (ثروت عكاشة مترجِمًا: ترجمته لكتاب النبى لجبران نموذجًا).افتتح الجلسة الأولى مدير النقاش الدكتور أحمد رجب قائلًا: "الحقيقة أن الحديث حول العالم الكبير هو حديث موصول؛ فنحن أمام عالم موسوعى، ليس مختصًا فى علم واحد، بل تعددت مشاربه وتعددت اهتماماته كما تعددت اختصاصاته، ويكفى أن نعلم أن للرائد ثروت عكاشة أربعة وأربعين كتاب، وهذه الكتب فى مناحى مختلفة، ومن بين هذه التخصصات الآثار؛ فعندما يتحدث الأثريون عن ثروت عكاشة يعتبرونه أثريًا من الطراز، وعندما يتحدث الفنانون عن ثروت عكاشة يعتبرونه فنانًا من الطراز الأول، وعندما يتحدث المؤرخون عنه يعتبرونه مؤرخًا من الطراز الأول، وعندما يتحدث السياسيون عنه يصفونه بأنه سياسى من الدرجة الأولى؛ فقد برع فى كل التخصصات فنحن أمام عالم موسوعى، شأنه شأن من سبقه من العلماء الكبار مثل جلال الدين السيوطى وابن سينا وغيرهم."وتحدثت الدكتورة فايزة هيكل قائلة: "الظروف التى بدأ خلالها التعاون الدولى ما بين مصر والمجتمع الدولى متمثلًا فى منظمة اليونيسكو، لإنقاذ آثار النوبة كانت صعبة جدًا؛ حيث كانت البيئة السياسية متوترة جدًا بين مصر والغرب بشكل كبير، وذلك خلال فترة العدوان الثلاثى على مصر، ومع ذلك نجد الدول التى كانت تعادينا سياسيًا تجمعت لإنقاذ المعابد المصرية القديمة، وهو بدوره درس عظيم جدًا يوضح أهمية الثقافة فى العلاقات الدولية، ومن قام به أولًا وأخيرًا كان الدكتور ثروت عكاشة."كما تحدثت فى ذات الإطار الدكتورة علا العجيزى عميدة كلية الآثار سابقًا، قائلة: "فى عام 1958م حين قام بزيارة الدكتور ثروت عكاشة السفير الأمريكى بصحبة مدير متحف (المتروبوليتان) بنيويورك، الذى اقترح عليه شراء الولايات المتحدة معبدًا أو اثنين من تلك المعابد المحكوم عليها بالغرق؛ فرد عليه الدكتور ثروت عكاشة: لم أكن أعرف أن تاريخ مصر وتراثها يمكن أن يعرضا للبيع! إن الجدير بمتحف المتروبوليتان أن يبادر بالعمل العلمى لإنقاذ هذا التراث الإنسانى بدلًا من التفكير فى شراءه! ومنذ ذلك الحين تحمس الدكتور ثروت عكاشة وبدأ التفكير فى إنقاذ معالم النوبة الأثرية من الغرق نتيجة لتشييد السد العالى.".تحدث مدير الجلسة الختامية الناقد الدكتور محمد حمدى إبراهيم قائلًا: "اكل الناس مازالت تذكره بأيادٍ بيضاء على آثار مصر وثقافتها، وعلى الحركة التى جعلت مصر تسترد جزء كبير من مكانتها فى العالم العربى بل شملت العالم بأسره، وإذا لم يكن قدم غير إنقاذه لآثار النوبة؛ كان سيكفيه هذا الفخر، لكنه وضع فى كل مجالٍ بصمة مازلت باقية حتى الآن، رحمه الله وجزاه كل خيرٍ عنَّا، ورزق الوطن بأمثاله من الذين تبقى ذكراهم عطرة فى نفوس الناس على مر الأجيال.".فيما تحدث الناقد الدكتورأحمد درويش حول: (ثروت عكاشة وتشكيل الحركة الثقافية فى مصر: الأدب نموذجًا)؛ حيث قال: "نحيى ذكرى علم من أعلامنا، وهو الدكتور ثروت عكاشة صاحب الشخصية الثقافية البارزة فى القرن العشرين، وأنا أظن أن مهمتنا نحن المتحدثين الآن بهذه الجلسة تزداد صعوبة؛ فالحديث حول ثروت عكاشة بهذا المؤتمر بدأ منذ الأمس، وتحدث فيه أكثر من عشرين أستاذًا جيدًا حول جوانب كثيرة ومتنوعة."، وتابع مختتمًا حديثه: "كان يقف فى خلفية معظم النماذج الثقافية الرائدة شخصية الحوار مع الثقافة الفرنسية على نحو خاص، تلك الثقافة صاحبة اتساع المدى فى المعرفة والحرية، وهى الثقافة التى سادت فى مصر فى القرن التاسع عشر والعشرين، ربما نكاية فى الثقافة التى احتلت مصر، وأنتم تعلمون أن هذا الوهج هو الذى شجع رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك وطه حسين فيما بعد لهذا النوع من توسيع مفهوم المعرفة كالماء والهواء وهو الذى شجع دون شك ثروت عكاشة، وهو صاحب الاستفادة من هذا التراكم الثقافى الكبير، وصاحب القراءات الغزيرة للأدب والانتاج فيه، قبل حتى أن يظهر بالمعنى الرسمى كعضو فى مجلس إدارة الثورة، وعضو فى حركة الظباط الأحرار، وقد قدم كتبًا قبل الخمسينيات فى الروايات المترجمة، ولعلها كما تظهر دراسات فى المقارنة، كان شديد التأثر بشخصية مثل (أندريه مالرو)، تلك الشخصية الثقافية الفرنسية البارزة فى عصره، والتى قيل عنها أنها مثلت ثقافة القرن العشرين فى مجملها، وقد وازاه فى تولى وزارة الثقافة كذلك؛ حيث أنه من المصادفات العجيبة أن عكاشة تولى وزارة الثقافة فى وطنه مصر أول مرة عام 1958م، ومالرو كذلك تولى وزارة الثقافة فى وطنه فرنسا عام 1959م.".وتحدث أستاذ اللغة الإيطالية الدكتور حسين محمود، حول الترجمة فى مسيرة الدكتور ثروت عكاشة قائلًا: "برغم كونى غير متخصصًا فى دراسة ترجمات الأدب الفرنسى والإنجليزى، لكن فى عموم حركة الترجمة برزت مكانة ثروت عكاشة؛ فجميعنا نعرف أنه كان مثقف غير عاديًا، وبرغم كونه مترجمًا عاديًا إلا أن إسهاماته فى الترجمة كانت خلاقة؛ فقد خلقت الجديد الذى يمكنه الاسهام بعد ذلك فى تعزيز حركة الترجمة وفى دراسات الترجمة نفسها؛ لأن ما قدمه فى هذا الإطار يستحق بالفعل أن يدرس، لكى يستخرج منه كل ما وصل إليه ثروت عكاشة من حلول تقنية فى مجال الترجمة.".