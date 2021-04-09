ألمانيا تسعى لإجراء محادثات مع روسيا بشأن لقاح «سبوتنيك في»

أكد وزير الصحة الألماني، ينس شبان، مساعي بلاده لإجراء محادثات مع روسيا بشأن إمكانية شراء لقاحها "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا.وقال شبان اليوم الجمعة في تصريحات لإذاعة غرب ألمانيا إنه منذ أن قررت المفوضية الأوروبية عدم التوقيع على أي عقود لقاح نيابة عن التكتل، فإن ألمانيا "ستتحدث مع روسيا بشكل ثنائي".وأكد "صندوق الاستثمار المباشر" الحكومي الروسي، الذي يقوم بتسويق اللقاح في الخارج، إجراء محادثات مع الحكومة الألمانية بشأن عقد أولي لشراء اللقاح، ولم يتم الإدلاء بتفاصيل حتى الآن.