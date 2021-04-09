السعودية تسجل 904 إصابات جديدة بكورونا و540 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 904 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 396 ألفًا و758 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 540 حالة شفاء جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 382 ألفًا و198 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 9 حالات وفاة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.737 حالة منذ بداية الجائحة، فيما ارتفع عدد الحالات الحرجة ليصل إلى 898 حالة.