777 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا في جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 777 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 287 ألفا و183 حالة.وذكرت صحيفة "إنتر برس نيوز" الجورجية على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية أن السلطات الصحية أجرت 36 ألفا و578 اختبارا للكشف عن فيروس "كورونا" خلال 24 ساعة، مشيرة إلى تعافى 342 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 276 ألفا و426 شخصا.كما سجلت جورجيا 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و858 شخصا.