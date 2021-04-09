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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الزراعة يلتقي بالنائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:41 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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استقبل الدكتور رياك ماشار نائب رئيس جمهورية جنوب السودان اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. والوفد المرافق له والسفير المصرى في جوبا..

وحرص ‏القصير على نقل تحيات الرئيس السيسي لرئيس جمهورية السودان والحكومة والشعب الجنوب سوداني.

‏وأشار إلى اهتمام القيادة السياسة في مصر بدعم اشقائنا بجنوب السودان.

‏ وعرض ما تم خلال الزيارة ولقاءات أعضاء الوفد الفني بنظرائهم من جمهورية جنوب السودان وما اسفرت عنه اجتماعات اللجنة الزراعية المشتركة بين الجانبين من نتائج وتقديم منح تدريبية في كل أنشطة الزراعة لاشقائنا من جنوب السودان.

القصير أشار أيضا إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإعطاء عدد من المنح للطلاب للدراسة في كليات الزراعه والطب البيطري والاسماك المصرية الي جانب تقديم الدعم الفني في مجال الحجر الزراعي والبيطري وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وبناء القدرات في مجال البحث العلمي الزراعي والميكنه الزراعية والري الحديث.

وأكد على اهمية التعاون والاستثمار في القطاع الزراعي بالإضافة إلى الدعم الفني في خطة الزراعة والأمن الغذائي بجمهورية جنوب السودان

بعد الاجتماع عقد القصير موتمر صحفى اعربا فيه عن سعادته بلقاء النائب الاول لرئيس الجمهورية بجنوب السودان وما تم من مناقشات ونتائج المباحثات واوجه التعاون المشترك

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة يقوم حاليًا على رأس وفد من قيادات الوزارة بزيارة إلى دولة جنوب السودان لاستكمال مباحثات التعاون الزراعي بين البلدين والتي كانت قد بدأت في القاهرة نوفمبر الماضي

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