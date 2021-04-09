الكنيسة الأسقفية توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة دار المعارف

فى إطار رسالة مؤسسة دار المعارف لنشر الوعى الثقافى فى المجتمع المصرى، والرسالة الروحية التى تحملها الكنيسة الأسقفية بمصر برئاسة المطران منير حنا، وتوطيدًا لعلاقات الصداقة بين المؤسسات المصرية التي تقوم بخدمة المجتمع، تم الاحتفال بتوقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة والكنيسة الأسقفية.ويشمل البروتوكول، التعاون فى مختلف المجالات الثقافية، سواء الطباعة، حيث تمتلك الدار أحدث أجهزة الطباعة والنشر الثقافي والإلكترونى والتسويق الداخلى من خلال مكتبات دار المعارف المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، أو الخارجى من خلال المعارض التى تشارك فيها دار المعارف، حيث سيتم تسويق كتب الكنيسة ودار النشر الأسقفية التى تمتلكها، وقد أبدى الطرفان سعادتهما بالاتفاق الذى كلل شهورًا من المفاوضات لتحقيق أقصى استفادة للمجتمع الثقافي المصري.وقع البروتوكول، سعيد عبده، رئيس مجلس الإدارة، والأسقف سامى فوزى، رئيس مجلس أمناء كنيسة سان مارك الأسقفية بالإسكندرية، وحضر الاحتفال الكاتب الصحفى محمد نجم، مستشار رئيس مجلس الإدارة، وليد سعيد، رئيس قطاع الشئون القانونية بالمؤسسة، وفؤاد رشدى، المستشار القانونى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر.