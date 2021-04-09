صربيا تُقرر تطوير منظومة منح الجنسية لجذب المستثمرين والنوابغ

قررت حكومة الجبل الأسود، تطوير منظومة منح الجنسية لأسباب اقتصادية، بإدخال تعديلات عليها تجعلها لا تقتصر على منح جنسية الجبل الأسود لكبار المستثمرين ورجال الأعمال، في مقابل استثمارهم في اقتصادها بل ليمتد إلى منح الجنسية لأصحاب القدرات العلمية الفذه وللنابهين في مجالات الابتكار والبحث العلمي.وقال جاكوف ميلاتوفيتش، وزير اقتصاد الجبل الأسود لوكالة "تانيوج" للأنباء، إن منظومة منح الجنسية لأسباب اقتصادية؛ هو برنامج دشنته حكومة الجيل الأسود في يناير من العام الماضي، ويتسغرق تنفيذه ثلاثة أعوام، وكان يستهدف في الأساس جذب المستثمرين وأصحاب المشروعات؛ للاستفادة بالإقامة المستقرة في البلاد، والتمتع بمزايا دعم المستثمرين في مقابل ضح استثماراتهم.وأضاف "نقوم الآن بدراسة توسيع نطاق البرنامج بهدف جذب المبتكرين فى مجالات التكنولوجيا والاتصالات والعلوم ومعاملتهم بذات الامتيازات التى تتم معاملة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب من أصحاب الأموال الذين تم بالفعل منح 200 منهم جنسية الجبل الأسود وفق البرنامج منذ بدء العمل به".