مارين لوبان تعلن ترشحها للانتخابات الفرنسية 2022

أعلنت السياسية الفرنسية مارين لوبان التي تنتمي إلى تيار اليمين المتطرف، اليوم الجمعة، خوضها الانتخابات الرئاسية في 2022.وأعربت لوبان فى مؤتمر صحفى اليوم، عن اعتقادها بأن فوزها أمر محتمل جدا، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد فاز على لوبان في الدورة الثانية من انتخابات عام 2017.