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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بكورونا في العالم

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:37 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في مختلف مناطق العالم مؤخرا.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس،في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة إنه كان هناك ارتفاع في أعداد حالات الإصابة بالفيروس فى الأسابيع الستة الأخيرة على التوالي في حين زاد عدد حالات الوفيات في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وأرجعت هاريس أسباب هذا الارتفاع في عدد الحالات إلى عدة أسباب في مقدمتها تخفيف المواطنين للإجراءات الاحترازية الصحية وأيضا القيود الاجتماعية للوقاية من الفيروس بمن في ذلك من حصلوا على اللقاحات إضافة إلى متغيرات الفيروس وكذلك تخفيف القيود في بعض المناطق مما أوحى للبعض بأن الحياة بطريقها للعودة إلى الحالة الطبيعية وهو مالم يحدث بعد ودعت المتحدثة المواطنين في كل مكان إلى الابقاء على الاجراءات الاحترازية الوقائية الصحية والاجتماعية وبصرامة ومنح اللقاحات الفرصة لخفض عدد حالات الاصابة ذات الاعراض الحادة وكذلك الوفيات.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن الإعلان في فرنسا عن التوجه إلى منح من حصلوا على جرعة أولى من لقاح استرازينكا الجرعة الثانية من لقاح مختلف، قالت مارجريت هاريس إن موضوع منح جرعتين من لقاحين مختلفين ووفقا للجنة الخبراء الاستشارية بمنظمة الصحة مازالت قيد الدراسة ولم يصدر من اللجنة أية توصيات في شأن استخدام هذة الاستراتيجية حتى الآن.

من جانب آخر، قالت هاريس إن لقاح سينوفارم في مرحلة متقدمة من التقييم من قبل المختصين بمنظمة الصحة لضمه إلى قائمة استخدام الطوارئ، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن هذا التقييم فى نهاية أبريل الجاري فى حين أن اللقاح الروسى سبوتنيك والذى يمر بعملية التقييم أيضا لم يحدد بعد تاريخ للاعلان عن نتيجة تقييمه النهائية.

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