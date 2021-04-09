من 1958 حتى 1970، خاض منتخب البرازيل4 نسخ من بطولة كاس العالم، أحرز اللقب في تلاتة منها، منهم مرتين، كسب المباراة النهائيةبـ فارق 3 أهداف، 5/2 على السويد 1958، 4/1 على إيطاليا 1970، يعني حضرتك تقدر تقول اكتساح.في نفس الفترة بـ الظبط، منتخب البرازيل خاض 4 نسخ، من بطولة كاس أمريكا الجنوبية، اللي بقت بعدين كوبا أمريكا، كسب كام لقب منهم؟صفر، صاد فاء راء، صفر.كان الوصيف في نسخة، المركز التالت في نسخة، الرابع في نسخة، ونسخة ما شاركتش فيها أصلا، نفهم من كدا إيه؟إنه كاس العالم "أسهل" من كوبا أمريكا؟بس لو كدا، ليه المنتخبات اللي حصدت كوبا أمريكا، ما قدرتش حتى تحقق نتايج متميزة، في بطولة كاس العالم؟إذن كاس العالم أصعب، بس لو كدا، ليه البرازيل اللي اكتسحت كاس العالم، ما قدرتش تحقق حتى لقب واحدمن كوبا أمريكا؟موضوع محير، مش كدا؟هو طبعا محير، طول ما إحنا بـ نقيس السهولة والصعوبة، بـ طريقة ميكانيكية، تعتمد على عاملين لا ثالث لهما، النتايج أولا، والمستوى المفترض لـ المنتنافسين ثانيا، كمان بـ نفترض في العاملين دول، الثبات والحتمية.إنما يا إخوانا، الحكاية مش كدا خالص خالص، نحن لا نتابع روبوتات، تتسابق في غرفة مغلقة مجهزة.المنافسات، سواء كانت ألقاب أو حتى مباريات، بـ تجري في "ظروف"، هذه الظروف كثيرة جدا جدا جدا، بـ شكل يفوق التصور فعلا، وعشان تقيس أي حاجة، منها سهولة أو صعوبة منافسة ما، لازم تبص لـ جوانب كتير، وتدرس تفاصيل أكتر، وما تتعاملش مع رقم أو معلومة، بـ اعتبارها هي الحاسمة لـ كل حاجة.في حالة البرازيل مثلا، خلينا نتكلم عن "العنف"، مباريات أمريكا الجنوبية وبطولاتها، كانت تجري في أجواء، فيها الكثير من العنف، داخل الملعب وخارجه، وأجواء قتال ومعارك.بـ النسبة لـ لاعبي البرازيل وقتها، خصوصا النجوم الأبرز، العنف كان الكابوس الأكبر ليهم، هم مش متماشين مع باقي القارة، في تلك النقطة، ودا لـ أسباب اقتصادية بحتة. لـ إنه نجوم البرازيل، خصوصا بعد ما كسبوا مونديال 1958، كان مصدر دخلهم الرئيسي، من خوض مباريات ودية استعراضية حول العالم.ما كانتش أرقام عقود اللاعبين في الأندية، بـ قدر كاف من الضخامة، مقارنة بـ ما يحصدونهمن الماتشات الودية، بـ التالي، فكرة إني أتصاب إصابة، تقعدني تلات أربع شهور، أو تبطلني الشغلانة، معناها خسارة ثروات طائلة.دا بـ خلاف لاعب من بيرو ولا بوليفيا، اللي الجماهير هـ تقول عليه "راجل"، لو دخل في منافس، سواء أصابه ولا هو اتصاب.لـ ذلك، بيليه ونجوم البرازيل، خاضوا أول نسخة من كوبا أمريكا، في تلك الفترة، ثم قرروا عدم خوض النسخ التانية، فـ شاركت البرازيل في نسختين، دون النجوم الأبرز، ثم انسحبت من النسخة الرابعة.ما يدعم هذا الافتراض، هو إنه النسخة اللي خسرتها البرازيلفي بطولة كاس العالم، كانت هي البطولة الأكثر عنفا، بـ صورة لاحظها كتير من الكتاب والمحللين. لـ درجة إنه بيليه، طلع يعيط ساعتها، وقال إنه مش هـ يشارك في كاس العالم تاني، لـ إنه البطولة، ما كانش فيها "حماية" كفاية لـ اللاعبين.هل العنف هو كل شيء؟أكيد لأ، وكل ما بـ تقرا أكتر، بـ تكتشف حاجات أكتر، أنا بس بـ أدي حضرتك مثال، إنه ممكن "ظرف" ما، لا يتعلق بـ "المستوى" من قريب أو بعيد، يخلي الأسهل أصعب والأصعب أسهل، وكون فريق ما، بـ يكسب لقب ما، بـ صورة متكررة، لا يعني خالصإنه اللقب في حد ذاته سهل، أو صعب.هذا يعنيأن ما يمتلكه هذا الفريق، مناسب لـ "ظروف" هذا اللقب، حتى لو هو أصعب.ودا يقودنا لـ سؤال: هل الدوري المصري أصعب ولا دوري أبطال أفريقيا؟ما أراه بـ وضوح إنه الدوري المصري أصعب.أزاي يا جدع؟إزاي دي محتاجة حيثيات، خليها في مقال تاني.