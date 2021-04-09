فقأ عينها وقطع لسانها.. حبس قاتل طليقته والتمثيل بجثتها في الإسماعيلية

أمر المستشار ياسر زيتون المحامي العام لنيابات الإسماعيلية اليوم الجمعة، بحبس قاتل "طليقته" 4 أيام على ذمة التحقيقات.ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم القتل العمد للمتهم، بعد اعتدائه بالضرب على سيدة في الأربعينات من العمر وتركها في شقة سكنية إلى أن فارقت الحياة.وكشفت التحقيقات التي باشرها خالد شطا وكيل النائب العام بسكرتارية حسن فاروق ان المجني عليها اصطحب طليقته إلي منزل صديق له بدائرة مركز أبوصوير واعتدي علي الضرب وأصابها إصابات بالغة.وبحسب أقوال المتهم فانه ترك الجثمان بعد نقله بسيارة إلي شقته بمساكن الاحلال بمنطقة هدى شعراوي واتصل باحد أقاربها لنقلها إلي المستشفى.وقالت المصادر إن المجني عليها عثر عليها جثة هامدة ومصابة بعدد كبير من الإصابات بينها فقأ بالعين وقطع باللسان إضافة إلى إصابات مختلفة بأنحاء الجسم.وقال المتهم في أقواله إنه لم ينتوي التخلص منها أو قتلها، إلا أنه كان يريد فقط ضربها لإجبارها على العودة إليه مرة أخرى لتعلقه بها.وكانت قد تمكنت حملة أمنية مكبرة لمباحث قسم ثان الاسماعيلية برئاسة المقدم مروان الطحاوي من القبض علي المتهم بعد فراره إلي القاهرة عقب ارتكاب الواقعة.وكشفت التحقيقات عن ان المتهم أحمد.ا.ع 38 سنة عاطل ومقيم بمنطقة هدى شعراوي سبق اتهامه في عدد من القضايا المختلفة مابين سرقة ومخدرات وانه حاول الاختباء في مناطق العاشر من رمضان والعبور إلا انه تم تحديد مكان تواجده وضبطه.