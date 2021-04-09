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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعدام 1428 كيلو أغذية فاسدة بجنوب سيناء

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:31 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، حملة استهدفت محلات بيع مستلزمات شهر رمضان والمحال التجارية بمدينة شرم الشيخ، لحماية المواطنين من الغش التجاري.

ترأس الحملة مصطفى خليل مراقب عام الاغذية بمديرية الصحة، تحت إشراف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

استهدفت الحملة المرور على 111 منشأة غذائية، وجرى خلالها ضبط وإعدام 1428 كيلو جرامًا من الأغذية التالفة وغير الصالحة للاستخدام الأدمي، وإعدام 131 لتر مشروبات يوجد تغير في الخواص الطبيعية بها، وتحرير 282 محضرًا متنوعًا، بينها 79 محضرًا لنقص الاشتراطات الصحية، و203 محاضر عدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية.

كما حررت اللجنة 4 مذكرات غلق لمنشآت لوجود خطر داهم على الصحة العامة، وسحب 15 عينة غذائية مختلفة، وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة لتحليلها لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة في تصريح له اليوم، على استمرار حملات التفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة بشكل يومي على مدار شهر رمضان المبارك، بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بكل مدينة.

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