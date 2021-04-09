2599 إصابة جديدة بكورونا في كرواتيا

أعلن فريق الاستجابة الوطني لأزمة فيروس كورونا في كرواتيا، اليوم الجمعة، تسجيل 2599 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار فريق الاستجابة الوطني إلى أنه في الفترة نفسها تم تسجيل 50 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 6 آلاف و235 شخصا.. حسبما ذكرت وكالة أنباء هينا الكرواتية.وسجلت كرواتيا حتى الآن 288 ألفا و364 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت عدد حالات تعافي من الفيروس بلغت 268 ألفا و929 حالة، منهم 2116 متعافيًا في اخر 24 ساعة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 13 ألفا و200 حالة، من بينهم 1768 مريضا في المستشفيات، منهم 175 على أجهزة التنفس الصناعي.