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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«صيد الريم» يعيد صابر الرباعي للدراما التونسية بـ«أولاد الغول»

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:28 م
المسلسل التونسي
المسلسل التونسي أولاد الغول
محمد مجدي
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حققت أغنية "عديت أيامي" تتر المسلسل التونسي "أولاد الغول" والتي يغنيها النجم صابر الرباعي نجاحا كبيرا حيث تجاوزت مليون مشاهدة في يوم واحد.

وقال صابر الرباعي إنه تحمس جدا لغناء هذا التتر لأن الأغنية أعجبته لحنا وكلمات على حد وصفه.

وأكد الرباعي في بيان صحفي أنه يدعم الدراما التونسية من خلال هذا التتر، الذي لحنه كريم الطرابلسي وكتب كلماته سليم عبد الله وهو توزيع سامي المعتوقْي.

المسلسل من إخراج مراد بن الشيخ ومن تأليف رفيقة بوجدي، وبطولة كل من فتحي الهداوي ووحيدة الدريدي، حلمي الدريدي، فارس الاندلسي،مرام بن عزيزة، سارة حناشي،اميرة درويش،ياسمين بوعبيد، وشاذلي العرفاوي وياسمين بو عبيد وشاكرة رماح.

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